Макрон: Предложенный США план по Украине нужно согласовывать с ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал невозможным завершение российско-украинской войны на основе предложения США без согласования со странами ЕС.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

"Этот план не был еще согласован с европейцами, а он содержит много положений, касающихся европейцев. Замороженные активы находятся в руках европейцев, европейская интеграция Украины находится в руках европейцев, а то, что делает НАТО, находится в руках членов НАТО, поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, которое предполагает более широкое согласование", - заявил Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп уточнил, что американский план урегулирования по Украине не является окончательным.

Напомним, что в Швейцарии 23 ноября состоятся переговоры между представителями США, Европы и Украины, посвященные обсуждению упомянутого плана.