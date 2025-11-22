Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Макрон: Предложенный США план по Украине нужно согласовывать с ЕС

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 21:45
    Макрон: Предложенный США план по Украине нужно согласовывать с ЕС

    Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал невозможным завершение российско-украинской войны на основе предложения США без согласования со странами ЕС.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

    "Этот план не был еще согласован с европейцами, а он содержит много положений, касающихся европейцев. Замороженные активы находятся в руках европейцев, европейская интеграция Украины находится в руках европейцев, а то, что делает НАТО, находится в руках членов НАТО, поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, которое предполагает более широкое согласование", - заявил Макрон.

    Ранее президент США Дональд Трамп уточнил, что американский план урегулирования по Украине не является окончательным.

    Напомним, что в Швейцарии 23 ноября состоятся переговоры между представителями США, Европы и Украины, посвященные обсуждению упомянутого плана.

    Лента новостей