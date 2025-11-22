İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Makron: ABŞ-nin Ukrayna ilə bağlı təklif etdiyi plan Aİ ilə razılaşdırılmalıdır

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 22:10
    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Avropa İttifaqı ölkələri ilə koordinasiya olmadan ABŞ-nin təklifi əsasında Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirməyin mümkünsüz olduğunu deyib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu jurnalistlərə Yohannesburqda keçirilən "G20" sammiti çərçivəsində deyib.

    "Bu plan hələ avropalılarla razılaşdırılmayıb və o, avropalıları narahat edən bir çox müddəaları ehtiva edir. Dondurulmuş aktivlər Avropanın əlindədir, Ukraynanın Avropaya inteqrasiyası Avropanın əlindədir və NATO-nun gördüyü işlər təşkilatın üzvlərinin əlindədir. Buna görə də bir çox şeylər var ki, sadəcə olaraq Amerikanın daha geniş koordinasiya tələb edən təklifi ola bilməz", - Makron bildirib.

    Bundan əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynada nizamlanma planının yekun olmadığını açıqlayıb.

    Макрон: Предложенный США план по Украине нужно согласовывать с ЕС

