Макрон подарил Си Цзиньпину коня

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего трехдневного визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Французский президент в качестве подарка выбрал восьмилетнего коня по кличке Везувий, входившего в президентский кавалерийский корпус.

Подчеркивается, что Макрон — любитель "подарков со смыслом". В 2014 году во время визита в Париж Си Цзиньпин восхитился тем, что его сопровождали 104 французских всадника.