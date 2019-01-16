Макрон: Первыми от выхода из ЕС без сделки проиграют британцы

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Жители Великобритании будут первыми, кто проиграет в случае выхода страны из ЕС без соглашения (no deal).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги голосования в британском парламенте.

Об исходе голосования французский лидер узнал в ходе встречи с мэрами Нормандии, которую проводит в целях урегулирования социального кризиса в стране, последовавшего за выступлениями "желтых жилетов"."Итак, исход голосования негативный, узнаю об этом в режиме реального времени. Скажу вам, как я вижу вещи. Первая опция - no deal, соглашения не будет. Это пугает всех, но первыми проигравшими будут британцы", - сказал Макрон.

Второй, наиболее вероятный, по мнению президента, вариант состоит в том, что британцы "решат улучшить то, что могут получить от европейцев, и снова вернутся к голосованию".

Макрон отметил, что "британцы начнут с этого второго варианта, а закончат третьим", который состоит в том, чтобы "попросить увеличить время для повторного обсуждения каких-то аспектов".

"Возможно, это займет какое-то время и захватит даже период европейских выборов, чтобы найти что-то еще", - добавил глава Французской Республики.

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.