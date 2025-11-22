Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Макрон отверг предложение о возвращении к формату G8 с участием РФ

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 22:47
    Макрон отверг предложение о возвращении к формату G8 с участием РФ

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате Группы восьми (G8), посчитав, что сейчас условий для этого нет.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

    "Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Кроме того, данный формат зависит от единодушного согласия всех участников", - сказал он. Макрон добавил, что не будет "указывать другим, что делать" по этому поводу, когда председательство в Группе семи (G7) перейдет к Франции в 2026 году.

    При этом глава государства выразил намерение "построить французскую G7" в тесном сотрудничестве со странами, которые не входят в это объединение, упомянув Бразилию, Индию, Китай и ЮАР.

    "У нас будет оригинальный и немного новый формат, потому что нам нужно единство", - заключил он.

    Ранее СМИ отмечали, что в предложенном Вашингтоном мирном плане по завершению российско-украинской войны содержится предложение пригласить Россию в G8. Отмечалось, что в таком случае санкции будут отменены в индивидуальном порядке.

