    Makron Rusiyanın iştirakı ilə G8 formatına qayıtmaq təklifini rədd edib

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 23:52
    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Rusiyanın G8 formatında əməkdaşlığa qayıtmasına qarşı çıxıb və hazırda bunun üçün şərtlərin olmadığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Yohannesburqda keçirilən G20 sammiti çərçivəsində jurnalistlərə açıqlama verib.

    "Bu gün Rusiyanın G8-ə qayıtması üçün şərtlər formalaşmayıb. Bundan əlavə, bu format bütün iştirakçıların yekdil razılığından asılıdır", – deyə o qeyd edib.

    O əlavə edib ki, 2026-cı ildə G7-yə sədrliyi Fransa üzərinə götürdükdə bu məsələ ilə bağlı "başqalarına nə etməli olduqlarını göstərməyəcək".

    Emmanuel Makron həmçinin Braziliya, Hindistan, Çin və CAR-ı qeyd edərək bu birliyə daxil olmayan ölkələrlə sıx əməkdaşlıq əsasında "Fransa G7-ni qurmaq" niyyətini ifadə edib.

    "Bizim orijinal və bir qədər yeni formatımız olacaq, çünki bizə birlik lazımdır", – deyə o vurğulayıb.

    Макрон отверг предложение о возвращении к формату G8 с участием РФ

