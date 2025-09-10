ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Макрон обсудил с Туском и Рютте нарушение польской границы российскими БПЛА

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 23:18
    Макрон обсудил с Туском и Рютте нарушение польской границы российскими БПЛА

    Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши.

    Как сообщает Report, об этом Макрон написал в соцсети X.

    "Такие вмешательства неприемлемы и являются очередным доказательством эскалации со стороны России. Я вновь выразил Польше полную поддержку Франции и подчеркнул нашу готовность внести больший вклад в укрепление ее противовоздушной обороны, а также безопасности Восточного фланга НАТО", - отметил французский лидер.

