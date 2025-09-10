Макрон обсудил с Туском и Рютте нарушение польской границы российскими БПЛА
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 23:18
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши.
Как сообщает Report, об этом Макрон написал в соцсети X.
"Такие вмешательства неприемлемы и являются очередным доказательством эскалации со стороны России. Я вновь выразил Польше полную поддержку Франции и подчеркнул нашу готовность внести больший вклад в укрепление ее противовоздушной обороны, а также безопасности Восточного фланга НАТО", - отметил французский лидер.
Последние новости
23:45
МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотниковДругие страны
23:32
В Афганистане разбился вертолет с министром и губернатором провинцииДругие страны
23:26
Видео
В США совершено покушение на сторонника ТрампаДругие страны
23:18
Макрон обсудил с Туском и Рютте нарушение польской границы российскими БПЛАДругие страны
23:16
В Тбилиси на площади Свободы произошли столкновения протестующих с полициейВ регионе
23:10
Премьер-министр: Катар непременно ответит на израильский удар по ДохеДругие страны
23:08
Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 175 тыс. человекДругие страны
22:57
Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:50