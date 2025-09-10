İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 23:10
    Makron Tusk və Rütte ilə Rusiya PUA-larının Polşa sərhədini pozmasını müzakirə edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Polşanın Baş naziri Donald Tusk və NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə Rusiya dronlarının Polşa hava məkanına daxil olması məsələsini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Makron bu barədə "X" sosial şəbəkəsində etdiyi paylaşımda bildirib.

    "Bu cür müdaxilələr qəbuledilməzdir və Rusiyanın eskalasiyaedici davranışının növbəti sübutudur. Mən Fransanın Polşaya tam dəstəyini bir daha ifadə etdim və Polşanın hava hücumundan müdafiəsinin, eləcə də NATO-nun Şərq Cinahının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə daha çox töhfə verməyə hazır olduğumuzu vurğuladım", - Fransa Prezidenti qeyd edib.

    Fransa prezidenti Emmanuel Makron Mark Rütte Donald Tusk
    Макрон обсудил с Туском и Рютте нарушение польской границы российскими БПЛА

