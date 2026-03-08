Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив
- 08 марта, 2026
- 22:55
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Как передает Report, об этом французский лидер написал на своей странице в социальной сети X.
Макрон отметил, что безопасность и возвращение во Францию Сесиль Колер и Жака Пари, которые в настоящее время находятся на территории посольства Франции, остаются для Парижа абсолютным приоритетом.
Он также подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона и призвал Тегеран обеспечить свободу судоходства, положив конец фактической блокаде Ормузского пролива.
Президент Франции выразил серьезную обеспокоенность развитием ядерной и баллистической программ Ирана, а также его дестабилизирующей деятельностью в регионе, которая, по его словам, стала причиной нынешнего кризиса.
Макрон отметил, что для решения этих вызовов, прекращения эскалации и сохранения мира как никогда необходим дипломатический путь.
По его словам, стороны договорились оставаться на связи.