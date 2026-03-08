Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 22:55
    Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Как передает Report, об этом французский лидер написал на своей странице в социальной сети X.

    Макрон отметил, что безопасность и возвращение во Францию Сесиль Колер и Жака Пари, которые в настоящее время находятся на территории посольства Франции, остаются для Парижа абсолютным приоритетом.

    Он также подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона и призвал Тегеран обеспечить свободу судоходства, положив конец фактической блокаде Ормузского пролива.

    Президент Франции выразил серьезную обеспокоенность развитием ядерной и баллистической программ Ирана, а также его дестабилизирующей деятельностью в регионе, которая, по его словам, стала причиной нынешнего кризиса.

    Макрон отметил, что для решения этих вызовов, прекращения эскалации и сохранения мира как никогда необходим дипломатический путь.

    По его словам, стороны договорились оставаться на связи.

    Эмманюэль Макрон Масуд Пезешкиан телефонный разговор Ормузский пролив
    Makron Pezeşkianla regiondakı və Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edib
