Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Report, об этом французский лидер написал на своей странице в социальной сети X.

Макрон отметил, что безопасность и возвращение во Францию Сесиль Колер и Жака Пари, которые в настоящее время находятся на территории посольства Франции, остаются для Парижа абсолютным приоритетом.

Он также подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона и призвал Тегеран обеспечить свободу судоходства, положив конец фактической блокаде Ормузского пролива.

Президент Франции выразил серьезную обеспокоенность развитием ядерной и баллистической программ Ирана, а также его дестабилизирующей деятельностью в регионе, которая, по его словам, стала причиной нынешнего кризиса.

Макрон отметил, что для решения этих вызовов, прекращения эскалации и сохранения мира как никогда необходим дипломатический путь.

По его словам, стороны договорились оставаться на связи.