    Makron Pezeşkianla regiondakı və Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron iranlı həmkarı Məsud Pezeşkianla telefon danışığı aparıb.

    "Report"un məlumatına görə, Fransa lideri bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Makron qeyd edib ki, hazırda Fransa səfirliyində olan Sesil Koler və Jak Parinin təhlükəsizliyi və Fransaya qayıtmaları rəsmi Paris üçün tam prioritet qalır.

    O, həmçinin İranın regiondakı ölkələrə hücumları dərhal dayandırmasının vacibliyini vurğulayıb və Tehranı Hörmüz boğazının de-fakto blokadasına son qoymaqla naviqasiya azadlığını təmin etməyə çağırıb.

    Fransa Prezidenti İranın nüvə və ballistik raket proqramlarını inkişaf etdirməsi, eləcə də regionda sabitliyi pozan fəaliyyətləri ilə bağlı ciddi narahatlığını bildirib. Onun sözlərinə görə, bu, mövcud böhranın səbəbidir.

    Makron qeyd edib ki, bu çağırışları həll etmək, eskalasiyanı dayandırmaq və sülhü qorumaq üçün diplomatik yol hər zamankından daha vacibdir.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər əlaqə saxlamaq barədə razılığa gəliblər.

    Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив

