Макрон не подтвердил эвакуацию президента Мадагаскара бортом ВКС Франции

Президент Франции не подтвердил сообщения СМИ об эвакуации президента Мадагаскара самолетом ВКС Франции и призвал к сохранению конституционного порядка в африканской стране.

Как передает Report, французский лидер высказался, отвечая на соответствующую просьбу журналиста перед вылетом из египетского Шарм-эш-Шейха, где он принимал участие в саммите по урегулированию в секторе Газа.

"Нет, сегодня я ничего не буду подтверждать", - сказал Макрон. "Хочу выразить нашу глубокую озабоченность и сказать о дружбе Франции с народом Мадагаскара", - добавил он.

Глава государства заявил о важности сохранения "конституционного порядка и институциональной преемственности", от которых зависит стабильность страны "и возможности международного сообщества по оказанию помощи". Если же их сохранить не удастся, тогда "все знают, что произойдет", отметил Макрон, напомнив, что островное государство уже переживало подобный эпизод. Он также предупредил, что первыми пострадают в таком случае обычные жители, и призвал не допустить использования протестующей молодежи в интересах военных и иностранных игроков.

Радиостанция RFI со ссылкой на собственные источники сообщала, что президент Республики Мадагаскар Андри Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете по договоренности с президентом Франции.