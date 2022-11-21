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Макрон намерен провести саммит по климату в Париже в 2023 году

Макрон намерен провести саммит по климату в Париже в 2023 году Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в июне 2023 года провести в Париже саммит по борьбе с изменением климата.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 17:08
Макрон намерен провести саммит по климату в Париже в 2023 году
Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в июне 2023 года провести в Париже саммит по борьбе с изменением климата.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Сообщается, что главная задача саммита - поиск новых механизмов финансирования, которые помогут странам бороться с изменением климата в преддверии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она должна пройти в ОАЭ в ноябре 2023 года.

Ранее спецпосланник ООН по финансированию повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин заявил о том, что мировому сообществу требуется 1 трлн долларов для успешного противодействия негативным последствиям изменения климата.

По его словам, ранее на эти цели предлагали выделить 100 млрд долларов. Но эта сумма составляет лишь 10% от требуемой. В первую очередь, финансовая помощь на преодоление последствий климатических изменений необходима развивающимся странам.

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Версия на английском языке Macron eyes holding climate summit in Paris in 2023

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