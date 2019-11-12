Макрон и Трамп встретятся до саммита НАТО в Лондоне

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о встрече до декабрьского саммита НАТО, который пройдет в Лондоне.

Как передает Report, oб этом французский лидер сообщил в своем Twitter 11 ноября.

"Отлично побеседовали по телефону с Дональдом Трампом сегодня вечером: Сирия, Иран, НАТО. Были выделены общие моменты, и мы встретимся до саммита НАТО в Лондоне", - написал французский лидер.

Саммит глав государств и правительств 29 стран Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3–4 декабря.

Предыдущий разговор лидеров Франции и США состоялся месяц назад, 12 октября. Тогда Макрон заявил своему американскому коллеге о необходимости положить конец операции турецкой армии в Сирии.