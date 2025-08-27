Макрон и Мерц поддержали евроинтеграцию Молдовы

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили поддержку процессу европейской интеграции Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом они заявили на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

Лидеры приехали по приглашению Санду, чтобы отметить День независимости Молдовы. Макрон отметил, что республика предприняла важные шаги в подготовке к вступлению в ЕС, включая реформы в юстиции и администрации, а также получение финансовой поддержки в рамках Плана роста для Молдовы на 1,9 млрд евро на следующие два года.

Президент Франции напомнил, что Молдова подала заявку на вступление в ЕС, а в прошлом году граждане закрепили этот выбор в Конституции страны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил готовность к расширению ЕС и приему Молдовы в европейскую семью.