    Макрон и Мерц поддержали евроинтеграцию Молдовы

    • 27 августа, 2025
    • 21:30
    Макрон и Мерц поддержали евроинтеграцию Молдовы

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили поддержку процессу европейской интеграции Молдовы.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом они заявили на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

    Лидеры приехали по приглашению Санду, чтобы отметить День независимости Молдовы. Макрон отметил, что республика предприняла важные шаги в подготовке к вступлению в ЕС, включая реформы в юстиции и администрации, а также получение финансовой поддержки в рамках Плана роста для Молдовы на 1,9 млрд евро на следующие два года.

    Президент Франции напомнил, что Молдова подала заявку на вступление в ЕС, а в прошлом году граждане закрепили этот выбор в Конституции страны.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил готовность к расширению ЕС и приему Молдовы в европейскую семью.

