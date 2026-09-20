Макрон и Карни обсудят укрепление экономических и оборонных связей

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни сегодня проведут переговоры по укреплению экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, вчера Макрон прибыл в заморское сообщество Франции Сен-Пьер и Микелон у берегов Канады в Атлантическом океане.

Данная встреча состоится на фоне публичной поддержки Карни пути Канады к ассоциированному членству в Европейском союзе. По его словам, более тесные связи с Европой гарантируют, что ни одна страна не сможет контролировать рынки Канады или подрывать ее суверенитет. Об этом он заявил в связи с экономическим давлением со стороны США, которые ввели 50%-ные пошлины на канадские товары.

"Это важный момент. Переговоры позволят нам... укрепить наши двусторонние экономические связи и сотрудничество в сфере обороны", - сказал Макрон по прибытии на французскую территорию у побережья канадской провинции Ньюфаундленд.

Он добавил. что воскресные переговоры являются частью более масштабных усилий по расширению Францией поставок нефти и газа из-за дестабилизации энергорынка из-за война США с Ираном.

"Канада - страна, обладающая значительными запасами важнейших полезных ископаемых и редкоземельных элементов. Она также является крупным производителем нефти и природного газа. Мы хотим заключить соглашения о поставках большего количества сжиженного природного газа на атлантическое побережье Европы", - заключил Макрон.