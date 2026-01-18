Макрон и аш-Шараа обсудили эскалацию в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети Х.

"Сегодня утром я разговаривал с сирийским президентом. Я выразил ему нашу обеспокоенность эскалацией в Сирии и продолжением наступления, проводимого сирийскими властями.

Необходимо постоянное прекращение огня, и должно быть достигнуто соглашение об интеграции "Сирийских демократических сил" (СДС) в сирийское государство на основе договоренностей в марте прошлого года. Речь идет о единстве и стабильности Сирии", - отметил французский лидер.