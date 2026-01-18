Макрон и аш-Шараа обсудили эскалацию в Сирии
Другие страны
- 18 января, 2026
- 17:13
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.
Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети Х.
"Сегодня утром я разговаривал с сирийским президентом. Я выразил ему нашу обеспокоенность эскалацией в Сирии и продолжением наступления, проводимого сирийскими властями.
Необходимо постоянное прекращение огня, и должно быть достигнуто соглашение об интеграции "Сирийских демократических сил" (СДС) в сирийское государство на основе договоренностей в марте прошлого года. Речь идет о единстве и стабильности Сирии", - отметил французский лидер.
Последние новости
17:15
Восемь стран НАТО: Угрозы США пошлинами подрывают трансатлантические отношенияДругие страны
17:13
Макрон и аш-Шараа обсудили эскалацию в СирииДругие страны
17:12
Премьера Пакистана пригласили войти в "Совет мира" по ГазеДругие страны
16:53
AFP: Макрон призывает применить к США антипринудительный инструмент ЕСДругие страны
16:38
Видео
На Абшероне мужчина арестован за автохулиганствоПроисшествия
16:19
СМИ: Военнослужащим Бундесвера внезапно приказали покинуть ГренландиюДругие страны
16:03
Мелони назвала ошибкой введение США пошлин из-за ГренландииДругие страны
15:45
Хаби Алонсо может продолжить карьеру в "Айнтрахте"Футбол
15:28
Фото