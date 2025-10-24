Макрон: Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители Mirage
Другие страны
- 24 октября, 2025
- 19:42
Франция намерена поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage.
Как передает Report , об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече "коалиции желающих".
"В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных -ред.) и направим дополнительные самолеты Mirage", - сказал французский лидер, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в X.
Он добавил, что Франция совместно с участниками коалиции объявит о дополнительных инициативах.
Последние новости
20:05
Фото
Земфира Мефтахетдинова избрана президентом "Ветеранов спорта"Индивидуальные
20:03
В Германии планируют выставить на продажу мобильные бомбоубежищаДругие
19:42
Макрон: Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители MirageДругие страны
19:38
В Азербайджане арестован лидер упраздненной партии "Yüksəliş"Происшествия
19:27
СМИ: Италия готовит 12-й пакет помощи УкраинеДругие страны
19:20
В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета "Союз" Мкртича ОкроянаВ регионе
19:03
США назначили посла в Йемене главой военно-гражданского центра по ГазеДругие страны
19:00
Фото
Глава ANAMA провел переговоры в Токио о расширении сотрудничества в сфере разминированияВнешняя политика
18:51