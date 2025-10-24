Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Макрон: Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители Mirage

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 19:42
    Макрон: Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители Mirage

    Франция намерена поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage.

    Как передает Report , об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече "коалиции желающих".

    "В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных -ред.) и направим дополнительные самолеты Mirage", - сказал французский лидер, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в X.

    Он добавил, что Франция совместно с участниками коалиции объявит о дополнительных инициативах.

    Франция Эмманюэль Макрон "коалиция желающих" российско-украинская война

    Последние новости

    20:05
    Фото

    Земфира Мефтахетдинова избрана президентом "Ветеранов спорта"

    Индивидуальные
    20:03

    В Германии планируют выставить на продажу мобильные бомбоубежища

    Другие
    19:42

    Макрон: Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители Mirage

    Другие страны
    19:38

    В Азербайджане арестован лидер упраздненной партии "Yüksəliş"

    Происшествия
    19:27

    СМИ: Италия готовит 12-й пакет помощи Украине

    Другие страны
    19:20

    В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета "Союз" Мкртича Окрояна

    В регионе
    19:03

    США назначили посла в Йемене главой военно-гражданского центра по Газе

    Другие страны
    19:00
    Фото

    Глава ANAMA провел переговоры в Токио о расширении сотрудничества в сфере разминирования

    Внешняя политика
    18:51

    Азербайджан внедрил портфельную систему поддержки микропредпринимателей

    Финансы
    Лента новостей