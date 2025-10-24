İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Fransa Ukraynaya "Aster" raketləri və "Mirage" qırıcı təyyarələri verəcək

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 20:19
    Fransa Ukraynaya Aster raketləri və Mirage qırıcı təyyarələri verəcək

    Fransa Ukraynaya əlavə "Aster" zenit raketləri və "Mirage" qırıcı təyyarələri vermək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "istəklilər koalisiyası"nın iclasında bildirib.

    "Yaxın günlərdə əlavə "Aster" raketləri tədarük edəcək, yeni təlim proqramları (Ukrayna hərbçiləri üçün - red.) həyata keçirəcək və əlavə "Mirage" təyyarələri göndərəcəyik", - çıxışının videoyazısı Yelisey Sarayının "X" sosial şəbəkəsində paylaşılan Fransa lideri deyib.

    O əlavə edib ki, Fransa koalisiya üzvləri ilə birlikdə əlavə təşəbbüslər də elan edəcək.

