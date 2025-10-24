Fransa Ukraynaya "Aster" raketləri və "Mirage" qırıcı təyyarələri verəcək
Digər ölkələr
24 oktyabr, 2025
- 20:19
Fransa Ukraynaya əlavə "Aster" zenit raketləri və "Mirage" qırıcı təyyarələri vermək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "istəklilər koalisiyası"nın iclasında bildirib.
"Yaxın günlərdə əlavə "Aster" raketləri tədarük edəcək, yeni təlim proqramları (Ukrayna hərbçiləri üçün - red.) həyata keçirəcək və əlavə "Mirage" təyyarələri göndərəcəyik", - çıxışının videoyazısı Yelisey Sarayının "X" sosial şəbəkəsində paylaşılan Fransa lideri deyib.
O əlavə edib ki, Fransa koalisiya üzvləri ilə birlikdə əlavə təşəbbüslər də elan edəcək.
