Макрон анонсировал санкции против РФ в координации с США при отказе от диалога

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что европейские страны введут санкции против России при координации США в случае отказа от переговоров.

Как передает Report, об этом он сказал по итогам переговоров со странами "коалиции желающих" в Париже.

Отметим, что сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины.