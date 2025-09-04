Макрон анонсировал санкции против РФ в координации с США при отказе от диалога
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 18:47
Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что европейские страны введут санкции против России при координации США в случае отказа от переговоров.
Как передает Report, об этом он сказал по итогам переговоров со странами "коалиции желающих" в Париже.
Отметим, что сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины.
