    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 18:47
    Макрон анонсировал санкции против РФ в координации с США при отказе от диалога

    Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что европейские страны введут санкции против России при координации США в случае отказа от переговоров.

    Как передает Report, об этом он сказал по итогам переговоров со странами "коалиции желающих" в Париже.

    Отметим, что сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины.

