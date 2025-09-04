Makron Rusiyanın dialoqdan imtina edəcəyi halda sanksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edib
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 19:10
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron xəbərdarlıq edib ki, Rusiya danışıqlardan imtina edəcəyi təqdirdə Avropa ölkələri ABŞ ilə koordinasiyada ona qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu Parisdə "Arzuedənlər koalisiyası" ölkələri ilə danışıqlardan sonra bildirib.
Qeyd edək ki, bu gün Parisdə Fransa, Danimarka, Polşa, Finlandiya, Avropa Komissiyası liderlərinin Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi ilə bağlı görüşü keçirilib.
Son xəbərlər
19:48
Zelenski Trampla Rusiyaya təzyiqləri artırmağı müzakirə edibDigər ölkələr
19:44
Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında fəxri kürsüyə qalxıbFərdi
19:39
III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin 3-cü iclası keçirilibFərdi
19:27
Taleh Kazımov: "İstedadlar gələcək dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsidir"İKT
19:18
Azərbaycan millisinin airbadminton üzrə Bakıdakı Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşibKomanda
19:10
Makron Rusiyanın dialoqdan imtina edəcəyi halda sanksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
19:05
İlon Mask Trampın IT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşünə dəvət edilməyibDigər ölkələr
18:55
Makron: "Arzuedənlər koalisiyası"nın 26 ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdırDigər ölkələr
18:47