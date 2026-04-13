    Макрон анонсировал конференцию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе

    • 13 апреля, 2026
    • 13:46
    Макрон анонсировал конференцию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж совместно с Лондоном в ближайшие дни планирует организовать конференцию стран, готовых принять участие в оборонительной миссии в Ормузском проливе после прекращения боевых действий в регионе.

    Как передает Report, об этом он написал в сети X.

    "Что касается Ормузского пролива, в ближайшие дни совместно с Соединенным Королевством мы организуем конференцию с теми странами, которые готовы внести свой вклад вместе с нами в мирную многонациональную миссию, направленную на восстановление свободы навигации в проливе. Эта строго оборонительная миссия, отделенная от воюющих сторон конфликта, предназначена для развертывания, как только это позволит обстановка", - написал Макрон.

    Он также отметил, что Франция готова "сыграть ключевую роль" в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    "Необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения прочного и долгосрочного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке дипломатическими средствами. Такое урегулирование должно стать для региона надежной основой, позволяющей всем жить в мире и безопасности", - написал он.

    По его словам, все ключевые вопросы должны решаться в рамках долгосрочных подходов, включая иранскую ядерную и баллистическую программы Ирана, необходимость скорейшего восстановления свободной и безопасной навигации через Ормузский пролив, а также возвращение Ливана на путь мира с полным уважением его суверенитета и территориальной целостности.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начать блокировку Ормузского пролива.

    Makron Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası üzrə konfrans təşkil edəcəyini bildirib

    Последние новости

    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    Лента новостей