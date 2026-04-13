Макрон анонсировал конференцию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж совместно с Лондоном в ближайшие дни планирует организовать конференцию стран, готовых принять участие в оборонительной миссии в Ормузском проливе после прекращения боевых действий в регионе.

Как передает Report, об этом он написал в сети X.

"Что касается Ормузского пролива, в ближайшие дни совместно с Соединенным Королевством мы организуем конференцию с теми странами, которые готовы внести свой вклад вместе с нами в мирную многонациональную миссию, направленную на восстановление свободы навигации в проливе. Эта строго оборонительная миссия, отделенная от воюющих сторон конфликта, предназначена для развертывания, как только это позволит обстановка", - написал Макрон.

Он также отметил, что Франция готова "сыграть ключевую роль" в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

"Необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения прочного и долгосрочного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке дипломатическими средствами. Такое урегулирование должно стать для региона надежной основой, позволяющей всем жить в мире и безопасности", - написал он.

По его словам, все ключевые вопросы должны решаться в рамках долгосрочных подходов, включая иранскую ядерную и баллистическую программы Ирана, необходимость скорейшего восстановления свободной и безопасной навигации через Ормузский пролив, а также возвращение Ливана на путь мира с полным уважением его суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начать блокировку Ормузского пролива.