Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Макрон: 26 стран "коалиции желающих" готовы направить войска в Украину

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 18:39
    Макрон: 26 стран коалиции желающих готовы направить войска в Украину

    26 стран - участниц "коалиции желающих" заявили о готовности отправить войска в Украину либо "внести определенные средства для поддержки этой коалиции и обеспечения безопасности на море и в небе".

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил на брифинге по итогам встречи.

    По его словам, "коалиция желающих" рассчитывает в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

    Отметим, что 4 сентября в Париже состоялось заседание "коалиции желающих" по поддержке Украины. Страны коалиции подтвердили готовность поставить Киеву дальнобойные ракеты для дальнейшего укрепления ее вооруженных сил. Также в рамках заседания европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский обсудили с президентом США Дональдом Трампом усиление давления на Россию с целью принуждения ее к окончанию войны.

    "коалиция желающих" Эмманюэль Макрон Украина Европа российско-украинская война
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Makron: "Arzuedənlər koalisiyası"nın 26 ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır

