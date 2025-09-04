Макрон: 26 стран "коалиции желающих" готовы направить войска в Украину

26 стран - участниц "коалиции желающих" заявили о готовности отправить войска в Украину либо "внести определенные средства для поддержки этой коалиции и обеспечения безопасности на море и в небе".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил на брифинге по итогам встречи.

По его словам, "коалиция желающих" рассчитывает в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Отметим, что 4 сентября в Париже состоялось заседание "коалиции желающих" по поддержке Украины. Страны коалиции подтвердили готовность поставить Киеву дальнобойные ракеты для дальнейшего укрепления ее вооруженных сил. Также в рамках заседания европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский обсудили с президентом США Дональдом Трампом усиление давления на Россию с целью принуждения ее к окончанию войны.