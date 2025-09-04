Makron: "Arzuedənlər koalisiyası"nın 26 ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 18:55
"Arzuedənlər koalisiyası"nın 26 ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyə və ya "bu koalisiyanı dəstəkləmək, dənizdə və havada təhlükəsizliyi təmin etmək üçün vəsait ayırmağa" hazır olduğunu bəyan edib.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron brifinqdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, "Arzuedənlər koalisiyası" yaxın günlərdə Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin təmin edilməsinə ABŞ-nin töhfəsini qəti surətdə razılaşdırmağı planlaşdırır.
