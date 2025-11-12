Майя Санду отправила в отставку Василия Попу и Виталия Лупашку
- 12 ноября, 2025
- 12:35
Президент Молдовы Майя Санду отправила в отставку руководителя Службы государственной охраны (SPPS) и его заместителя.
Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.
Согласно опубликованным документам, Василий Попа освобожден от должности главы SPPS с 11 ноября 2025 года на основании поданного им заявления об отставке.
Этим же указом с 11 ноября 2025 года Виталий Лупашку освобожден от должности заместителя директора SPPS также по собственному желанию.
