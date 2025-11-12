авиакатастрофа
    авиакатастрофа

    Майя Санду отправила в отставку Василия Попу и Виталия Лупашку

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 12:35
    Майя Санду отправила в отставку Василия Попу и Виталия Лупашку

    Президент Молдовы Майя Санду отправила в отставку руководителя Службы государственной охраны (SPPS) и его заместителя.

    Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

    Согласно опубликованным документам, Василий Попа освобожден от должности главы SPPS с 11 ноября 2025 года на основании поданного им заявления об отставке.

    Этим же указом с 11 ноября 2025 года Виталий Лупашку освобожден от должности заместителя директора SPPS также по собственному желанию.

    Майя Санду SPPS Виталий Лупашку Василий Попа отставка госохрана
    Moldova Prezidenti Vasili Popa və Vitali Lupaşkunu istefaya göndərib

