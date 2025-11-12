İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    Moldova Prezidenti Vasili Popa və Vitali Lupaşkunu istefaya göndərib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:52
    Moldova Prezidenti Vasili Popa və Vitali Lupaşkunu istefaya göndərib

    Moldova Prezidenti Maya Sandu Dövlət Mühafizə Xidmətinin (SPPS) rəhbəri və onun müavinini istefaya göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Moldova KİV-i məlumat yayıb.

    Dərc edilmiş sənədlərə əsasən, Vasili Popa 2025-ci il noyabrın 11-dən etibarən təqdim etdiyi istefa ərizəsi əsasında SPPS-in rəhbəri vəzifəsindən azad edilib.

    Eyni fərmanla 2025-ci il noyabrın 11-dən etibarən Vitali Lupaşku da öz arzusu ilə SPPS direktoru müavini vəzifəsindən azad edilib.

    Майя Санду отправила в отставку Василия Попу и Виталия Лупашку

