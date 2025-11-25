МАГАТЭ: Запорожской АЭС потребуется особый статус в случае мира в Украине
- 25 ноября, 2025
- 17:40
Запорожской АЭС потребуется особый статус и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной в случае достижения договоренности о мире.
Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"России и Украине в конечном итоге придется выработать соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу добрососедских отношений", - сказал он.
Напомним, что после начала военных действий в Украине она в феврале 2022 года перешла под контроль России. АЭС не производит электроэнергию, но каждая из сторон регулярно обвиняет другую в военных действиях, подрывающих ядерную безопасность.
