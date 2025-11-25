Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    МАГАТЭ: Запорожской АЭС потребуется особый статус в случае мира в Украине

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 17:40
    МАГАТЭ: Запорожской АЭС потребуется особый статус в случае мира в Украине

    Запорожской АЭС потребуется особый статус и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной в случае достижения договоренности о мире.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    "России и Украине в конечном итоге придется выработать соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу добрососедских отношений", - сказал он.

    Напомним, что после начала военных действий в Украине она в феврале 2022 года перешла под контроль России. АЭС не производит электроэнергию, но каждая из сторон регулярно обвиняет другую в военных действиях, подрывающих ядерную безопасность.

    Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaq
    IAEA: Zaporizhzhia nuclear plant needs cooperation agreement in event of Ukraine peace

