МАГАТЭ: Запорожской АЭС потребуется особый статус в случае мира в Украине

Запорожской АЭС потребуется особый статус и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной в случае достижения договоренности о мире.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"России и Украине в конечном итоге придется выработать соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу добрососедских отношений", - сказал он.

Напомним, что после начала военных действий в Украине она в феврале 2022 года перешла под контроль России. АЭС не производит электроэнергию, но каждая из сторон регулярно обвиняет другую в военных действиях, подрывающих ядерную безопасность.