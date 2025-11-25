Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaq
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 17:58
Sülh haqqında razılaşma əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına (AES) xüsusi status və Rusiya ilə Ukrayna arasında əməkdaşlıq sazişi tələb olunacaq.
"Report"un "The Guardian"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi bildirib.
"Rusiya və Ukrayna nəticə etibarilə əməkdaşlıq haqqında saziş hazırlamalı və ya mehriban qonşuluq münasibətləri atmosferi yaratmalıdırlar", - o qeyd edib.
Xatırladaq ki, Ukraynada hərbi əməliyyatların başlanmasından sonra AES 2022-ci ilin fevralında Rusiyanın nəzarətinə keçib.
Son xəbərlər
18:27
Tramp Milada qədər FED-in gələcək sədrinin adını açıqlayacaqDigər ölkələr
18:26
Azər Allahverənov: Naxçıvanda Türk dünyası üçün yeni bir tarixi səhifə yazıldıXarici siyasət
18:19
Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:13
Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edibDigər ölkələr
18:11
Foto
Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunubElm və təhsil
18:02
"Özbəkneftqaz" SOCAR-la innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya sahəsində yeni layihələr formalaşdırırEnergetika
18:02
Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edibXarici siyasət
17:58
Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaqDigər ölkələr
17:57
Foto