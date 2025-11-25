İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaq

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 17:58
    Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaq

    Sülh haqqında razılaşma əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına (AES) xüsusi status və Rusiya ilə Ukrayna arasında əməkdaşlıq sazişi tələb olunacaq.

    "Report"un "The Guardian"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi bildirib.

    "Rusiya və Ukrayna nəticə etibarilə əməkdaşlıq haqqında saziş hazırlamalı və ya mehriban qonşuluq münasibətləri atmosferi yaratmalıdırlar", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Ukraynada hərbi əməliyyatların başlanmasından sonra AES 2022-ci ilin fevralında Rusiyanın nəzarətinə keçib.

