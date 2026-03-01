МАГАТЭ проведет завтра экстренное заседание по Ирану

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 марта, 2026
    • 11:15
    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет экстренное заседание по Ирану 2 марта.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

    Ранее Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене запросило проведение внеочередного срочного заседания Совета управляющих МАГАТЭ после атак Израиля и США.

