МАГАТЭ проведет завтра экстренное заседание по Ирану
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 11:15
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет экстренное заседание по Ирану 2 марта.
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.
Ранее Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене запросило проведение внеочередного срочного заседания Совета управляющих МАГАТЭ после атак Израиля и США.
Последние новости
11:30
МВД: В Катаре в результате ударов Ирана пострадали 16 человекДругие страны
11:23
В ряде районов Азербайджана наблюдаются сильный ветер и дождьЭкология
11:20
Сегодня АЗЕРТАДЖ исполняется 106 летМедиа
11:15
МАГАТЭ проведет завтра экстренное заседание по ИрануДругие страны
11:05
Фото
За последние сутки из Ирана эвакуированы гражданин Италии и 30 азербайджанцев — ОБНОВЛЕНО-4В регионе
11:03
В Армении состоялось заседание Совбеза в связи с ситуацией в ИранеВ регионе
10:55
Раскрыты имена погибших при ударах по Ирану высокопоставленных лицВ регионе
10:49
СМИ: Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 3 мартаДругие страны
10:34