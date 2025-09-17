МАГАТЭ и Казахстан разработают "дорожную карту" сотрудничества

Казахстан и МАГАТЭ договорились разработать совместную "дорожную карту" сотрудничества, предусматривающую системное взаимодействие профильных департаментов августа, проведение миссий и мероприятий в 2025–2027 годах.

Как передает казахстанское бюро Report, такая договоренность достигнута на встрече гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева.

Гросси на встрече отметил, что МАГАТЭ готов оказать комплексную поддержку Казахстану на всех этапах строительства АЭС: от выбора площадки и подготовки к строительству до ввода объектов в эксплуатацию.

"В ходе переговоров также были обсуждены ключевые вопросы реализации национальной программы развития атомной энергетики Казахстана, развития инфраструктуры, а также использованию ядерных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении", - говорится в сообщении.

Отдельным блоком обсуждений стали вопросы рационального использования урановых ресурсов, обеспечения стабильных поставок на мировой рынок и поиска баланса между национальными интересами и глобальными обязательствами. "Казахстанская сторона сообщила о создании международного консорциума для строительства АЭС, реализации исследовательских проектов и запуске объекта по безопасному хранению высокообогащенного топлива", - отмечается у сообщении.

Кроме этого, Гросси пригласили посетить Казахстан для продолжения диалога.