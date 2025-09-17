AEBA və Qazaxıstan əməkdaşlıq üzrə "yol xəritəsi" hazırlayacaq
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 11:28
Qazaxıstan və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) əməkdaşlıq üzrə "yol xəritəsi" hazırlamaq barədə razılığa gəlib.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu razılaşma AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi ilə Qazaxıstanın Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Almasadam Satkaliyevin görüşündə əldə edilib.
Bu sənəd avqust ayının bir sıra departamentlərinin qarşılıqlı fəaliyyətini, 2025-2027-ci illərdə missiyaların və tədbirlərin keçirilməsini nəzərdə tutur.
R.Qrossi görüşdə qeyd edib ki, AEBA Qazaxıstana atom elektrik stansiyasının (AES) tikintisinin bütün mərhələlərində hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır.
Bundan əlavə, R.Qrossi dialoqu davam etdirmək üçün Qazaxıstana səfərə dəvət edilib.
