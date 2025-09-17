İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    AEBA və Qazaxıstan əməkdaşlıq üzrə "yol xəritəsi" hazırlayacaq

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:28
    AEBA və Qazaxıstan əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi hazırlayacaq

    Qazaxıstan və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) əməkdaşlıq üzrə "yol xəritəsi" hazırlamaq barədə razılığa gəlib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu razılaşma AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi ilə Qazaxıstanın Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Almasadam Satkaliyevin görüşündə əldə edilib.

    Bu sənəd avqust ayının bir sıra departamentlərinin qarşılıqlı fəaliyyətini, 2025-2027-ci illərdə missiyaların və tədbirlərin keçirilməsini nəzərdə tutur.

    R.Qrossi görüşdə qeyd edib ki, AEBA Qazaxıstana atom elektrik stansiyasının (AES) tikintisinin bütün mərhələlərində hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır.

    Bundan əlavə, R.Qrossi dialoqu davam etdirmək üçün Qazaxıstana səfərə dəvət edilib.

    Qazaxıstan AEBA atom elektrik stansiyası yol xəritəsi
    МАГАТЭ и Казахстан разработают "дорожную карту" сотрудничества

    Son xəbərlər

    11:50

    AMB rəsmisi: "Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir"

    Maliyyə
    11:48

    Qətər İsrailin Qəzzaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    11:44

    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:43

    Vüqar Bayramov: "Vergi güzəştinin müddəti uzadılmırsa, daha aşağı vergi dərəcələri tətbiq edilsin"

    Maliyyə
    11:38
    Foto

    Kiçik Mərdəkan qəsrində bərpa işlərinə başlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    11:38

    "TuranBank" ECO Ticarət və İnkişaf Bankı ilə kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    11:37

    Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:34

    İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:31

    Azərbaycanın təkrar gəlirlər balansında I yarımildə 301 milyon dollar profisit olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti