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МАГАТЭ 12 декабря проведет срочное заседание по запросу Киева

МАГАТЭ 12 декабря проведет срочное заседание по запросу Киева Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг проведет экстренное заседание по запросу украинской стороны.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 20:34
МАГАТЭ 12 декабря проведет срочное заседание по запросу Киева

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг проведет экстренное заседание по запросу украинской стороны.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале

"Завтра Совет управляющих МАГАТЭ проведет экстренное заседание по запросу Украины, чтобы обсудить последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", - сказал дипломат.

По его утверждению, увязка этих двух тем друг с другом "притянута за уши" и выходит за рамки мандата МАГАТЭ.

Напомним, что постоянные миссии МАГАТЭ приступили к работе на всех АЭС Украины с 2023 года. Глава агентства Рафаэль Гросси пояснил, что инспекторы организации будут следить за состоянием электроподстанций, обеспечивающих внешнее снабжение украинских АЭС.

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Версия на азербайджанском языке BAEA Kiyevin tələbi ilə dekabrın 12-də təcili iclas keçirəcək
Версия на английском языке IAEA to hold emergency meeting at Kyiv's request

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