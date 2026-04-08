Maersk: Перемирие США и Ирана может открыть возможности в Ормузском проливе

Датская судоходная компания Maersk заявила, что двухнедельное прекращение огня между США и Ираном может открыть определенные возможности для судов в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на компанию.

Однако в компании подчеркнули, что на данный момент этого недостаточно для возобновления нормальной работы и обеспечения полной безопасности судоходства в регионе.

"Мы сохраняем осторожный подход и не вносим изменений в действующие сервисы", - отметили в Maersk.

В компании добавили, что любые решения о прохождении Ормузского пролива будут приниматься на основе постоянной оценки рисков, мониторинга ситуации в сфере безопасности и рекомендаций соответствующих органов и партнеров.

Ранее Maersk приостановила бронирование грузов в ряд портов Персидского залива и ввела чрезвычайные надбавки на бункерное топливо на фоне роста издержек и повышенной волатильности в регионе.