Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 14:06
    Maersk: Перемирие США и Ирана может открыть возможности в Ормузском проливе

    Датская судоходная компания Maersk заявила, что двухнедельное прекращение огня между США и Ираном может открыть определенные возможности для судов в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на компанию.

    Однако в компании подчеркнули, что на данный момент этого недостаточно для возобновления нормальной работы и обеспечения полной безопасности судоходства в регионе.

    "Мы сохраняем осторожный подход и не вносим изменений в действующие сервисы", - отметили в Maersk.

    В компании добавили, что любые решения о прохождении Ормузского пролива будут приниматься на основе постоянной оценки рисков, мониторинга ситуации в сфере безопасности и рекомендаций соответствующих органов и партнеров.

    Ранее Maersk приостановила бронирование грузов в ряд портов Персидского залива и ввела чрезвычайные надбавки на бункерное топливо на фоне роста издержек и повышенной волатильности в регионе.

    Эскалация на Ближнем Востоке Maersk Ормузский пролив
    "Maersk": ABŞ və İran arasında atəşkəs Hörmüz boğazında gəmilər üçün imkanlar yarada bilər

    Последние новости

