Маджид Аль-Ансари: Во время атак на Катар Иран нарушил множество "красных линий"

Катар считает, что Иран с начала совместной военной операции США и Израиля нарушил множество "красных линий".

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

По его словам, Иран является соседней страной для Катара, поэтому двум странами следует найти способ сосуществования. В то же время, добавил аль-Ансари, проблема блокады Ормузского пролива носит глобальный характер и "имеет последствия для всего мира".

"Дальнейшая эскалация не в интересах ни одной из сторон и приведет лишь к новым потерям. Иран - соседняя для нас страна, и необходимо найти способ сосуществования. Чем ближе стороны будут к столу переговоров, тем лучше будет для региона Персидского залива", - сказал аль-Ансари.

Представитель министерства также осудил действия Израиля в Ливане.

По его словам, проведение наземной операции на территории Ливана и обсуждение создания буферной зоны являются нарушением международного права.

"Необходимо уважать суверенитет Ливана..... В настоящее время ведется координация с международными сторонами по вопросу деэскалации", - заявил дипломат.