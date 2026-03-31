    Маджид Аль-Ансари: Во время атак на Катар Иран нарушил множество "красных линий"

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 15:02
    Маджид Аль-Ансари: Во время атак на Катар Иран нарушил множество красных линий

    Катар считает, что Иран с начала совместной военной операции США и Израиля нарушил множество "красных линий".

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

    По его словам, Иран является соседней страной для Катара, поэтому двум странами следует найти способ сосуществования. В то же время, добавил аль-Ансари, проблема блокады Ормузского пролива носит глобальный характер и "имеет последствия для всего мира".

    "Дальнейшая эскалация не в интересах ни одной из сторон и приведет лишь к новым потерям. Иран - соседняя для нас страна, и необходимо найти способ сосуществования. Чем ближе стороны будут к столу переговоров, тем лучше будет для региона Персидского залива", - сказал аль-Ансари.

    Представитель министерства также осудил действия Израиля в Ливане.

    По его словам, проведение наземной операции на территории Ливана и обсуждение создания буферной зоны являются нарушением международного права.

    "Необходимо уважать суверенитет Ливана..... В настоящее время ведется координация с международными сторонами по вопросу деэскалации", - заявил дипломат.

    Иран Израиль Катар Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Маджид аль-Ансари Персидский залив Ормузский пролив МИД Катара

