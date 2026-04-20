Орбан возглавит МИД Венгрии - ОБНОВЛЕНО

Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр назначил на пост министра иностранных дел Аниту Орбан.

Как сообщает Report со ссылкой на венгерские медиа, об этом Мадьяр заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, решения уже приняты по ряду ключевых постов в будущем правительстве.

Министром финансов станет Андраш Карман, министром экономики и энергетики - Иштван Капитаня, министром здравоохранения - Жолт Хегедуш.

Пост министра обороны займет Ромул Русин-Сзенди, министра, ответственного за среду обитания - Ласло Гайдос, а министерство сельского хозяйства и продовольственной экономики возглавит Сабольч Бона.

14:30

Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр сегодня планирует объявить часть состава нового правительства, включая ключевые министерские назначения.

Как передает Report, об этом он сообщил в видеообращении на Facebook.

По его словам, во второй половине дня на пресс-конференции будут названы имена семи министров.

В частности, он представит руководителей министерств иностранных дел, финансов, экономики и энергетики, здравоохранения, национальной обороны, а также ведомств, отвечающих за охрану окружающей среды и за сельское хозяйство и продовольствие.

Ожидается, что новое правительство партии "Тиса" будет состоять из 16 министерств.