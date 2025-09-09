Мадуро жестко раскритиковал действия США в Карибском бассейне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал развертывание военно-морских сил США в Карибском море агрессией против боливарианской республики.

Как передает Report, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".

Международные информационные агентства "настаивают на том, что между Венесуэлой и США существуют напряженные отношения, но правильным выражением является агрессия, а не напряженность", - отметил венесуэльский лидер.

Президент указал, что США разместили у берегов Венесуэлы 8 военных кораблей, 1 200 ракет, атомную подводную лодку, "нацеленную на мирный народ, который должен дрожать". "Действительно, этот народ дрожит, но от негодования, гнева, национализма и патриотизма", - подытожил Мадуро. Он подчеркнул, что "народ и Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) защитят территориальную целостность, мир и будущее Венесуэлы".

Венесуэльский лидер высоко оценил заявление Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), в котором выражена серьезная озабоченность в связи с развертыванием военных кораблей США в южной части Карибского бассейна, что нарушает объявленную в 2014 году Зону мира в этом регионе.