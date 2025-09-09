İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Maduro: ABŞ-nin Karib hövzəsindəki hərəkətləri təcavüzdür

    Maduro: ABŞ-nin Karib hövzəsindəki hərəkətləri təcavüzdür

    • 09 sentyabr, 2025
    • 08:41
    Maduro: ABŞ-nin Karib hövzəsindəki hərəkətləri təcavüzdür

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ABŞ-nin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Karib dənizində yerləşdirilməsini Bolivar respublikasına qarşı təcavüz adlandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Venesuela Prezidenti bunu özünün "Maduro ilə +" verilişində deyib.

    Beynəlxalq xəbər agentlikləri "Venesuela ilə ABŞ arasında gərgin münasibətlərin olduğunu təkid edirlər, lakin düzgün ifadə gərginlik deyil, təcavüzdür", - Venesuela lideri qeyd edib.

    Prezident qeyd edib ki, ABŞ Venesuela sahillərində dinc insanlara qarşı 8 döyüş gəmisi, 1 200 raket və nüvə sualtı qayıq yerləşdirib. "Həqiqətən, bu xalq titrəyir, lakin qəzəbdən, millətçilikdən və vətənpərvərlikdən", - Maduro fikirlərini yekunlaşdırıb.

    O vurğulayıb ki, xalq və Milli Bolivar Silahlı Qüvvələri Venesuelanın ərazi bütövlüyünü, sülhünü və gələcəyini müdafiə edəcək.

    Venesuela lideri Latın Amerikası və Karib Hövzəsi Dövlətləri Birliyinin bəyanatını yüksək qiymətləndirib və ABŞ-nin hərbi gəmilərinin Karib dənizinin cənubunda yerləşdirilməsi ilə bağlı ciddi narahatlıq ifadə edib.

    Мадуро жестко раскритиковал действия США в Карибском бассейне

