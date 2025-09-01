Мадуро: Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика подвергается самой большой за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которой подвергался наш континент за последние 100 лет. Восемь военных кораблей с 1 200 ракетами и одна атомная подводная лодка нацелены на нашу страну", - отметил Мадуро.

Он охарактеризовал угрозу вторжения как "чрезмерную, неоправданную и абсолютно преступную". Президент подчеркнул, что "в условиях максимального военного давления в Венесуэле была объявлена полная готовность к обороне".

В оказании давления на Венесуэлу и дестабилизации положения в Латинской Америке президент обвинил государственного секретаря США Марко Рубио. Венесуэльский лидер заявил, что Рубио намерен начать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.