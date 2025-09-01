    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Мадуро: Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 23:56
    Мадуро: Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика подвергается самой большой за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции. 

    "Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которой подвергался наш континент за последние 100 лет. Восемь военных кораблей с 1 200 ракетами и одна атомная подводная лодка нацелены на нашу страну", - отметил Мадуро.

    Он охарактеризовал угрозу вторжения как "чрезмерную, неоправданную и абсолютно преступную". Президент подчеркнул, что "в условиях максимального военного давления в Венесуэле была объявлена полная готовность к обороне".

    В оказании давления на Венесуэлу и дестабилизации положения в Латинской Америке президент обвинил государственного секретаря США Марко Рубио. Венесуэльский лидер заявил, что Рубио намерен начать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

    19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

    Николас Мадуро   Венесуэла   США   наркокартели   эсминцы  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Maduro: Venesuela son 100 ilin ən ciddi təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Последние новости

    23:56

    Мадуро: Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет

    Другие страны
    23:41

    Кобахидзе: Грузия готова выполнить любые разумные требования Евросоюза

    В регионе
    23:25
    Видео

    В Гяндже при столкновении автомобилей пострадали пять человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:15

    Дания предложила странам ЕС начать требовать у импортеров подтверждение происхождения газа

    Другие страны
    23:00

    Зеленский: Осенью мы должны сделать все возможное для укрепления наших позиций

    Другие страны
    22:54

    Кобахидзе: Грузия готова перезапустить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    В регионе
    22:44

    США направляют Нацгвардию и бронетехнику в Чикаго для борьбы с нелегалами

    Другие страны
    22:38

    "Аталанта" арендовала полузащитника "Милана"

    Футбол
    22:27

    В трех провинциях Турции бушуют лесные пожары

    В регионе
    Лента новостей