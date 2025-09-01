Maduro: Venesuela son 100 ilin ən ciddi təhlükəsi ilə üz-üzədir

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ölkənin son 100 ildə ABŞ tərəfdən ən böyük işğal təhlükəsi ilə üz-üzə olduğunu bildirib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, mətbuat konfransında bildirib.

    "1200 raketi olan 8 döyüş gəmisi və bir nüvə sualtı qayığı ölkəmizə yönəlib", - Maduro deyib.

    O, işğal təhlükəsini "həddindən artıq, əsassız və tamamilə cinayət" adlandırıb. Prezident vurğulayıb ki, "maksimum hərbi təzyiq şəraitində Venesuela müdafiəyə tam hazırdır".

    Maduro ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubionu Venesuelaya təzyiq etməkdə və Latın Amerikasında sabitliyi pozmaqda ittiham edib. O qeyd edib ki, Rubio Venesuela, Cənubi Amerika və Karib hövzəsi xalqlarına qarşı müharibəyə başlamaq niyyətindədir.

    Avqustun 19-da "Reuters" Pentaqondakı mənbələrə istinadən xəbər verir ki, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus üç esmines (USS Gravely, USS Jason Dunham və USS Sampson) "narkotik kartellərlə mübarizə əməliyyatları aparmaq üçün" Venesuela sahillərinə Karib dənizinin cənubuna göndərilib. 

    Rus Versiası Rus Versiası
    Мадуро: Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет

