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    Мадуро увидел внешнее сходство между собой и Сталиным

    Президент Венесуэлы: В мире есть люди, которые считают меня Сталиным Карибского региона© Marco Bello/Reuters

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что заметил внешнее сходство между собой и Иосифом Сталиным, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "В мире есть люди, которые считают меня Сталиным Карибского региона, и я похож. Посмотрите на профиль, я смотрюсь в зеркало и, мне кажется, я похож на Сталина", - сказал Мадуро в ходе воскресной телепередачи на канале VTV.

    В июле Мадуро, надев красный берет, сравнил себя с экс-президентом Ирака Саддамом Хусейном.

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