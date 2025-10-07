Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Мадуро: Ультраправые готовили провокацию со взрывом в посольстве США в Венесуэле

    • 07 октября, 2025
    • 06:18
    Мадуро: Ультраправые готовили провокацию со взрывом в посольстве США в Венесуэле

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о подготовке правыми экстремистами провокации с установкой взрывного устройства в посольстве США в Каракасе.

    Как передает Report, об этом он заявил в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Television.

    "Группа экстремистов и террористов планировала заложить взрывчатку в посольстве США , провести типичную провокационную операцию, чтобы обвинить боливарианское правительство и приступить к эскалации конфликта", - отметил Мадуро.

    Президент Венесуэлы напомнил, что уполномоченный по диалогу и миру, спикер венесуэльского парламента Хорхе Родригес уведомил американскую администрацию о планах нападения на посольство США в Каракасе. Он также предоставил информацию "о лицах, причастных к террористической деятельности", которые объявлены в розыск.

    Николас Мадуро сообщил, что венесуэльские власти усилили меры безопасности вокруг территории дипломатического представительства США. "Несмотря на разногласий между нашими странами, мы строго соблюдаем принципы международного права и уважаем дипломатические институты", - заявил он.

