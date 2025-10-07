İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Maduro: Ekstremistlər ABŞ səfirliyində terror aktı həyata keçirməyi planlaşdırıblar

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 06:46
    Maduro: Ekstremistlər ABŞ səfirliyində terror aktı həyata keçirməyi planlaşdırıblar

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ekstremistlərin Karakasdakı ABŞ səfirliyində partlayıcı qurğu yerləşdirərək təxribat hazırladığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Maduro bu barədə "Venezolana de Television" telekanalının "Maduro plus ilə" proqramında bəyan edib.

    "Ekstremistlər və terror qrupu ABŞ səfirliyində partlayıcı yerləşdirmək, Bolivar hökumətini günahlandırmaq və münaqişəni gərginləşdirmək üçün tipik təxribat planlaşdırırdı", - deyə Maduro qeyd edib.

    Venesuela Prezidenti dialoq və sülh üzrə səlahiyyətli şəxs, Venesuela parlamentinin spikeri Xorxe Rodrigesin ABŞ administrasiyasını Karakasdakı ABŞ səfirliyinə hücum planları barədə məlumatlandırdığını xatırladıb. O həmçinin axtarışda olan "terror fəaliyyətində iştirak edən şəxslər" barədə məlumat təqdim edib.

    Nikolas Maduro Venesuela hakimiyyətinin ABŞ diplomatik nümayəndəliyinin ərazisi ətrafında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdiyini bildirib.

    "Ölkələrimiz arasındakı fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, biz beynəlxalq hüquq prinsiplərinə ciddi şəkildə riayət və diplomatik institutlara hörmət edirik", - o bəyan edib.

    Nikolas Maduro Venesuela təxribat ABŞ
    Мадуро: Ультраправые готовили провокацию со взрывом в посольстве США в Венесуэле

    Son xəbərlər

    07:07

    Qızılın qiyməti sutka ərzində ikinci dəfə tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    06:46

    Maduro: Ekstremistlər ABŞ səfirliyində terror aktı həyata keçirməyi planlaşdırıblar

    Digər ölkələr
    06:23

    Tramp şatdaunu sonlandıracaqları halda, demokratlarla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    05:51

    Ficidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    05:22

    "Fox News": ABŞ prokurorluğu respublikaçı senatorların telefon danışıqlarını dinləyib

    Digər ölkələr
    04:48

    Parisdə "Apple"a qarşı danışıqların qeydə alınması ilə bağlı araşdırma başladılıb

    Digər ölkələr
    04:20

    KİV: ABŞ Venesuelada çevrilişin təşkili üçün əməliyyat keçirə bilər

    Digər ölkələr
    03:52

    CNN: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi gizli şəkildə narkokartellərə qarşı hücumları təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:35

    Misirdə İsraillə HƏMAS arasında danışıqların ilk günü başa çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti