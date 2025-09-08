российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Мадуро приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией

    Президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о развертывании 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье республики.

    Как передает Report, об этом венесуэльский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

    "Я отдал приказ о развертывании 25 тыс. мужчин и женщин наших славных Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, на Карибском побережье <...> и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро", - сообщил Мадуро.

    Он подчеркнул, что "основной целью мобилизации является защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир".

    Президент США Дональд Трамп ранее указывал, что Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". 

    В ночь на 3 сентября Трамп сообщил об уничтожении в нейтральных водах 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

