Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 06:25
    Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к переговорам с администрацией США на фоне эскалации напряженности в отношениях между странами.

    Как передает Report, об этом он сказал в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión, отвечая на вопрос журналиста о возможных переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

    Мадуро подчеркнул, что только дипломатия и диалог позволяют достичь взаимопонимания по вопросам, представляющим взаимный интерес. Он напомнил, что позиция Каракаса изложена в письме, переданном Трампу 6 сентября 2025 года, в котором Венесуэла подтверждает приверженность международному праву и неприятие угроз применения силы.

    "Кто хочет говорить с Венесуэлой, делает это лицом к лицу", - отметил Мадуро.

    Президент добавил, что альтернативы миру не существует. "Диалогу - да, миру - да, войне - нет", - подчеркнул он, повторив эту фразу на английском языке и назвав ее неизменной позицией Венесуэлы.

    Николас Мадуро Венесуэла США диалог

    Последние новости

    06:25

    Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

    Другие страны
    05:55

    Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России

    Другие страны
    05:17

    Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

    Другие страны
    04:49

    Работники железных дорог Греции начали забастовку

    Другие страны
    04:23

    Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлн

    Другие страны
    03:57

    СМИ: Британия не сможет использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТО

    Другие страны
    03:28

    Трамп выразил признательность СБ ООН за принятие резолюции по Газе

    Другие страны
    03:15

    Постпред США: Резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в Газе

    Другие страны
    02:48

    СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

    Другие страны
    Лента новостей