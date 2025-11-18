Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к переговорам с администрацией США на фоне эскалации напряженности в отношениях между странами.

Как передает Report, об этом он сказал в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión, отвечая на вопрос журналиста о возможных переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Мадуро подчеркнул, что только дипломатия и диалог позволяют достичь взаимопонимания по вопросам, представляющим взаимный интерес. Он напомнил, что позиция Каракаса изложена в письме, переданном Трампу 6 сентября 2025 года, в котором Венесуэла подтверждает приверженность международному праву и неприятие угроз применения силы.

"Кто хочет говорить с Венесуэлой, делает это лицом к лицу", - отметил Мадуро.

Президент добавил, что альтернативы миру не существует. "Диалогу - да, миру - да, войне - нет", - подчеркнул он, повторив эту фразу на английском языке и назвав ее неизменной позицией Венесуэлы.