İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Maduro ABŞ administrasiyası ilə dialoqa hazır olduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 07:11
    Maduro ABŞ administrasiyası ilə dialoqa hazır olduğunu təsdiqləyib

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ABŞ administrasiyası ilə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. Bu açıqlama iki ölkə arasındakı gərginliyin artdığı bir vaxtda verilib.

    "Report"un məlumatına görə, Maduro bunu "Venezolana de Televisión" telekanalının "Maduro ilə" proqramında ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə mümkün danışıqlar barədə jurnalistin sualını cavablandırarkən deyib.

    Maduro vurğulayıb ki, yalnız diplomatiya və dialoq qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərdə anlaşmaya nail olmağa imkan verir. O, Karakasın mövqeyinin 6 sentyabr 2025-ci ildə Trampa təqdim olunmuş məktubda ifadə olunduğunu xatırladıb. Həmin məktubda Venesuela beynəlxalq hüquqa sadiqliyini və güc tətbiqi hədələrinin qəbul edilmədiyini təsdiqləyib.

    "Kim Venesuela ilə danışmaq istəyirsə, bunu üz-üzə edir", – deyə Maduro qeyd edib.

    Prezident əlavə edib ki, sülhün alternativi yoxdur: "Dialoqa və sülhə "hə", müharibəyə "yox", – deyə o vurğulayıb və bu ifadəni ingilis dilində də təkrarlayaraq Venesuelanın dəyişməz mövqeyi olduğunu bildirib.

    Venesuela Nikolas Maduro ABŞ
    Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

    Son xəbərlər

    08:10
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    07:52

    Çin və Vyetnam HDQ 19-20 noyabr tarixlərində Tonkin körfəzində patrul xidməti həyata keçirəcək

    Digər ölkələr
    07:31
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-də səfərdədir

    Xarici siyasət
    07:28

    Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    07:17
    Foto

    Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    07:11

    Maduro ABŞ administrasiyası ilə dialoqa hazır olduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:44

    Keçmiş məcburi köçkün: Arzu edirəm ki, bütün qaçqınlar bizim kimi öz torpaqlarına qayıtsınlar

    Daxili siyasət
    06:27

    Horovlu sakini: İlk olaraq yaxınlarımızın məzarlarını ziyarət edəcəyik

    Daxili siyasət
    06:24

    "Reuters": Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı qanun layihəsini imzalamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti