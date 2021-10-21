Мадуро поддержал предложение парламента Колумбии нормализовать двусторонние отношения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что проблемы в отношениях Боготы и Каракаса должны решаться мирным путем, а предложение колумбийских парламентариев по вопросу их нормализации является огромным достижением в этом направлении.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что проблемы в отношениях Боготы и Каракаса должны решаться мирным путем, а предложение колумбийских парламентариев по вопросу их нормализации является огромным достижением в этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в среду в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Я считаю огромным шагом (вперед) достижение соглашения между Конгрессом Колумбии и Национальной ассамблеей Венесуэлы в рамках двусторонней комиссии, - сказал глава государства. - Мы - братские нации... и должны решать наши проблемы мирным путем". Мадуро отметил, что почти 600 тыс венесуэльцев, живущих в Колумбии, сталкиваются с ксенофобией. Ответственность за ситуацию он возложил на президента соседней республики Ивана Дуке.