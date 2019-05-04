​Мадуро назначил нового главу венесуэльской полиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сменил главу полиции страны, назначив вместо Карлоса Переса Ампуэды генерала Элио Эстраду.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу глава МВД Нестор Ревероль.

"По поручению нашего президента Николаса Мадуро и во исполнение конституции и законов республики бригадный генерал Элио Эстрада назначается новым главнокомандующим национальной боливарианской полиции", - написал Ревероль в своем микроблоге в Twitter.

Данное назначение осуществлено в разгар протестов, происходящих в стране, и на фоне попыток оппозиции совершить государственный переворот.