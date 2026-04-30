Мадрид выразил протест Израилю из-за инцидента с перехватом судов "Сумуд"

МИД Испании вызвал временного поверенного Израиля в Мадриде в связи с перехватом судов пропалестинской флотилии "Сумуд".

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявлене испанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Мадрид решительно осуждает захват военно-морскими силами Израиля судов флотилии, в связи с чем димломату в МИД выразили решительный протест.

По данным министерства, на борту захваченных судов находились граждане Испании, и испанские дипломаты в Израиле находятся в контакте с организаторами миссии по данному вопросу.

Также глава МИД Хосе Мануэль Альбарес провел переговоры с коллегами из других стран, чьи граждане также находились на судах.

Ранее сообщалось, что ВМС Израиля за ночь перехватили 15 из 58 судов пропалестинской флотилии "Сумуд" недалеко от греческого острова Крит.

Отношения между Израилем и Испанией значительно ухудшились на фоне войны в Газе. Израиль выражал недовольство жесткой критикой своих действий со стороны премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Кроме того, Мадрид выступил против совместной американо-израильской операции против Ирана, что вызвало резкую реакцию Тель-Авива. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил Испании участвовать в работе центра по стабилизации послевоенного Газы под эгидой США, обвинив ее в проведении дипломатической кампании против Израиля. Обе страны отозвали своих послов.