Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Власти Люксембурга приняли решение со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте — автобусах, трамваях и пригородных поездах, передает Report со ссылкой на британское издание The Guardian.

В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

Отметим, что в столице Люксембурга проживает около 110 тысяч человек, а население самого герцогства насчитывает более 600 тысяч. Кроме того, около 200 тысяч человек каждый день приезжают в Люксембург на работу из Франции, Бельгии и Германии. В связи с этим карликовое европейское государство сталкивается с проблемой серьезных пробок на дорогах.

Переизбранный на новый срок премьер Люксембурга Ксавье Беттель обещал уделять приоритетное внимание окружающей среде и разрешить проблему дорожных заторов. В связи с чем было принято решение об отмене летом 2019 года платы за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Пока власти не решили, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.