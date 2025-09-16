Люксембург признает Палестину на Генеральной Ассамблее ООН

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и глава МИД Ксавье Беттель объявили парламентской комиссии о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом сообщает Report со ссылкой на люксембургский телеканал RTL.

Согласно информации, вопрос признания Палестины в Люксембурге обсуждается уже долгое время. В стране ждали "подходящего момента".

Премьер-министр Люксембурга заявил, что принятое решение поддерживает весь кабинет министров.

Ранее о возможности признания Палестины на сентябрьской Генеральной Ассамблее ООН заявляли во Франции, Бельгии, Канаде и Великобритании. Так международное сообщество реагирует на действия израильской армии в секторе Газа.

Напомним что, Генеральная Ассамблея ООН пройдет 23 сентября в Нью-Йорке.