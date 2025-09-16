Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Люксембург признает Палестину на Генеральной Ассамблее ООН

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 12:49
    Люксембург признает Палестину на Генеральной Ассамблее ООН

    Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и глава МИД Ксавье Беттель объявили парламентской комиссии о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на люксембургский телеканал RTL.

    Согласно информации, вопрос признания Палестины в Люксембурге обсуждается уже долгое время. В стране ждали "подходящего момента".

    Премьер-министр Люксембурга заявил, что принятое решение поддерживает весь кабинет министров.

    Ранее о возможности признания Палестины на сентябрьской Генеральной Ассамблее ООН заявляли во Франции, Бельгии, Канаде и Великобритании. Так международное сообщество реагирует на действия израильской армии в секторе Газа.

    Напомним что, Генеральная  Ассамблея ООН пройдет 23 сентября в Нью-Йорке.

    Генассамблея ООН Люксембург Государство Палестина

    Последние новости

    13:00

    В Бишкеке состоится встреча глав правительств стран ОТГ

    Внешняя политика
    12:49

    Люксембург признает Палестину на Генеральной Ассамблее ООН

    Другие страны
    12:47

    Средняя зарплата в Азербайджане к 2030 году превысит 1,4 тыс. манатов

    Социальная защита
    12:45

    Малейка Аббасзаде: На экзаменах выпускников самые низкие результаты по географии и химии

    Наука и образование
    12:39

    Подавляющее большинство выпускников юрфаков РФ и Украины провалили экзамен в Азербайджане

    Наука и образование
    12:35

    В Узбекистане открыли крупное газовое месторождение

    Энергетика
    12:30

    Капвложения в экономику Азербайджана в 2026 году увеличатся на 6,9%

    Финансы
    12:30
    Фото

    Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:27

    В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

    Милли Меджлис
    Лента новостей