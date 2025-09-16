Lüksemburq BMT Baş Assambleyasında Fələstini tanıyacaq
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 13:08
Lüksemburqun Baş naziri Lyuk Friden və xarici işlər naziri Ksavye Bettel parlament komissiyasına BMT Baş Assambleyasında Fələstin dövlətini tanımaq niyyətində olduqlarını bildiriblər.
Bu barədə "Report" Lüksemburqun "RTL" telekanalına istinadən məlumat verib.
Bildirilib ki, Lüksemburqda Fələstinin tanınması məsələsi uzun müddətdir müzakirə olunur.
Lüksemburqun Baş naziri qəbul edilmiş qərarın Nazirlər Kabineti tərəfindən dəstəkləndiyini bildirib.
Xatırladaq ki, BMT Baş Assambleyasının sessiyası sentyabrın 23-də Nyu-Yorkda keçiriləcək.
Son xəbərlər
14:33
Terrorçuluğa görə Azərbaycanda həbsdə olan Livanlı erməni muzdlunun aclıq etməsi xəbəri təsdiqini tapmayıbHadisə
14:24
Bakı metrosu tədris ilinin ilk günündə 900 minə yaxın sərnişin daşıyıbİnfrastruktur
14:20
Foto
Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilibXarici siyasət
14:15
Foto
Xalq artisti Hacı Murad Yegizarov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2İncəsənət
14:11
Azərbaycan və Bolqarıstan sosial müdafiə sahəsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıbXarici siyasət
14:06
Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 13 % artıbEnergetika
14:02
Sorğu: Ukraynalıların 76 %-i ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanırRegion
14:00
"Formula 1": 2026-cı ildə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı olmayacaqFormula 1
13:57