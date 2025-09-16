İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Lüksemburq BMT Baş Assambleyasında Fələstini tanıyacaq

    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 13:08
    Lüksemburq BMT Baş Assambleyasında Fələstini tanıyacaq

    Lüksemburqun Baş naziri Lyuk Friden və xarici işlər naziri Ksavye Bettel parlament komissiyasına BMT Baş Assambleyasında Fələstin dövlətini tanımaq niyyətində olduqlarını bildiriblər.

    Bu barədə "Report" Lüksemburqun "RTL" telekanalına istinadən məlumat verib.

    Bildirilib ki, Lüksemburqda Fələstinin tanınması məsələsi uzun müddətdir müzakirə olunur.

    Lüksemburqun Baş naziri qəbul edilmiş qərarın Nazirlər Kabineti tərəfindən dəstəkləndiyini bildirib.

    Xatırladaq ki, BMT Baş Assambleyasının sessiyası sentyabrın 23-də Nyu-Yorkda keçiriləcək.

    Lüksemburq Fələstin BMT
    Люксембург признает Палестину на Генеральной Ассамблее ООН
    Luxembourg to recognize state of Palestine

